

سوزوكي تكشف عن النسخة الهجين من سيارتها فيتارا سوزوكي تكشف عن النسخة الهجين من سيارتها فيتارا

تتوفر في فئتين بتجهيزات أمان عالية



أعلنت شركة سوزوكي عن إطلاق النسخة الهجين من سيارتها فيتارا؛ التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



وأوضحت الشركة اليابانية، أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 5ر1 لتر ، بقوة 102 حصان/138 نيوتن / متر، ليعطي عزم الدوران الأقصى مع محرك كهربائي بقوة 24 كيلووات/60 نيوتن / متر، وبتضافر جهود المحركين لتنطلق السيارة بقوة إجمالية 115 حصان.

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ويعتمد نظام الدفع الهجين على بطارية سعة 84 كيلووات ساعة وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، وتصل السيارة إلى السرعة القصوى 180 كلم/س، ويتراوح معدل استهلاكها من الوقود بين 4.7 6 لتر/100 كلم.وتتوفر السيارة الجديدة في خطي التجهيزات Comfort وComfort+، ويتم تجهيزها بشكل قياسي بنظام صوتي مع خاصية دمج الهواتف الذكية ومكيف هواء أوتوماتيكي وكشافات بتقنية LED.وتزخر السيارة بالعديد من تجهيزات السلامة والأمان مثل المستشعرات ، نظام التعرف على التعب وإجهاد السائق ، الإشارات المرورية ونظام تحذير الزاوية الميتة، مساعد الخروج من الصف وكاميرا الرجوع للخلف.