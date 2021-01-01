

عددها 57 .. تعرف على محطات الأتوبيس الترددي السريع عددها 57 .. تعرف على محطات الأتوبيس الترددي السريع

تستعد وزارة النقل لبدء تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، خلال الأسبوع الجاري ، يأتي ذلك تزامناً مع توسعة وتطوير الطريق الدائري، وطرح الأتوبيس الترددي السريع لنقل الركاب بدلاً من الميكروباص لتوفير الوقت والتخلص من الزحام، وتقليل معدلات الحوادث وتحقيق السلامة والأمان للركاب.



مميزات الاتوبيس الترددي السريع

يعمل الأتوبيس كبديل للميكروباص على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطوير الدائري، يبلغ عدد محطات المشروع 57 محطة بطول الطريق الدائري بداية من محطة المشير طنطاوي حتى مدخل التجمع، يعمل الأتوبيس بالطاقة الكهربائية، يتسع القطار حتى 170 راكبا فى الرحلة الواحدة، سرعته تعادل القطارات والمترو، كما يحتوي المشروع على وسائل مراقبة لمنع سير أي وسائل مواصلات أخرى في الحارات المخصصة للأتوبيس.

ويستعرض موقع “إيجيب أتوموتيف” محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، والتي جاءت على النحو التالي:

محطة المشير طنطاوي

– محطة كايرو فيستيفال سيتي

– محطة أكاديمية الشرطة

– محطة طريق السويس

– محطة عدلي منصور

– محطة موقف العاشر

– محطة غرب الرشاح

– محطة الترولي

– محطة مؤسسة الزكاة

– محطة مصرف بلبيس

– محطة عزبة الجزيرة

– محطة المرج

– محطة رشاح الخصوص

– محطة السهبلي

– محطة مسطرد

– محطة متولي الشعراوي

محطة محور العصار

– محطة منطاي

– محطة إسكندرية الزراعي

– محطة باسوس

– محطة باسوس القناطر

– محطة الوراق

– محطة تحيا مصر

– محطة مترو إمبابة

– محطة بشتيل

– محطة ترعة بشتيل

– محطة أحمد عرابي

– محطة أرض اللواء

– محطة ترعة البراجيل

– محطة البراجيل

– محطة محور 26 يوليو

– محطة المعتمدية

محطة رنين

– محطة صفط اللبن

– محطة كفر طهرمس

– محطة منشية البكاري

– محطة مدينة النور

– محطة مسجد المدينة

– محطة الملك فيصل

– محطة الهرم

– محطة ترسا

– محطة مصر للطيران

– محطة الطالبية

– محطة الكونيسة

– محطة المنيب

– محطة البحر الأعظم

– محطة الزهراء

– محطة العزبة

– محطة محور الحضارة

– محطة شارع الجزائر

– محطة تقاطع الأوتوستراد

– محطة الهضبة الوسطي

– محطة كارفور المعادي

– محطة نادي الصيد

– محطة البارون

– محطة محور الشهيد

– محطة مدخل التجمع