تلقي السيارات الصينية، رواجا كبيرا عالميا بسبب انخفاض سعرها وتوفيرها أكثر من خيار، إلا أنه فى السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا جعلها تنافس علامات شهيرة وتحصد حصص سوقية ضخمة، خاصة في سوق المستعمل، ومن بين هذه الإصدارات النسخة جاك S3 موديل 2016 في مصر.
وتستمد جاك S3 موديل 2016 قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الإسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 111 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 147 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.
وتأتي السيارة جاك S3 موديل 2016 بقياسات هيكلية بلغت 4325 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1765 مم، وبارتفاع يبلغ 1660 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم تضم جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة.
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التعليقات على سوق المستعمل.. سعر جاك S3 موديل 2016 | صور
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