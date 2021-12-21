استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-12-2021،وذلك منذ بداية الأسبوع الجاري؛ علي مستوي البنوك العاملة بمصر.
وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع.
وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.
ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".
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التعليقات على سعر الدولار في البنوك اليوم 21-12-2021
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