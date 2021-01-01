5 طرق لتدفئة المنزل في موجة الطقس شديد البرودة: «من غير كهرباء»

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5 طرق لتدفئة المنزل في موجة الطقس شديد البرودة: «من غير كهرباء»

طقس قارس البرودة يواجهه المصريون في الفترة الحالي، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من حالة الطقس السيئة، وأن الرياح ستصل إلى حد العاصفة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار على بعض المحافظات مصحوبة بحبات البرَد، وناشدت بتوخي الحذر، وفي ذلك الجو البارد يلجأ الكثيرون إلى التدفئة في المنازل، ولكن دائمًا ما تواجههم مشكلة البرودة داخل البيوت.

وهناك العديد من الأشياء التي ينصح بفعلها لتدفئة المنزل دون دفع مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء، في موجة الطقس البارد، بحسب ما ذكر الخبراء وفقًا لموقع «theconversation».

الستائر
يهمل الأشخاص قيمة الستائر داخل منازلهم، إذ أنها تعمل على حبس الحرارة القادمة من الشمس في النهار كونها تعمل كعازل، ولكن في الليل يجب تغطية النوافذ بالستائر جيدًا للاستفادة من كونها عازلة للهواء وبالتالي تساعد على الشعور بالدفء السريع، وينبغي التأكد من عدم وجود أي فراغات في شباك النافذة لضمان بقاء الهواء البارد بالداخل والحفاظ على دفء البيت.

فرن المطبخ
يمكن إشعال الفرن وتسخينه قليلا ثم ترك بابه مفتوحا، لملء الشقة بالهواء الساخن ما يساعد على الشعور بالدفء، وبالتالي طرد الهواء البارد من المنزل.

استخدم العوازل
عليك باستخدام العوازل بأنواعها لتغطية الأبواب والنوافذ والشقوق في الأرضية، فذلك يساهم في تدفئة المنزل بشكل أسرع بمنع الهواء البارد من الدخول.

السجاد
يعمل السجاد على الحفاظ على تدفئة المنزل بشكل سريع، فإذا كان لديك أرضيات من البلاط أو الخشب الصلب، فإن السجاد يعمل على منع الرطوبة والبرودة، وبالتالي الشعور بالدفء دون القلق من تسريب الحرارة.

ورق الفويل
اذا كان لديك تكييف متصلا بجدار خارجي، يمكنك تغطية الجدار خلف التكييف بورق الفويل، إذ يتميز بأنه لديه طبيعة عاكسة للحرارة، وبالتالي سيعكس البرودة إلى الخارج ويساعد على تسخين هواء المنزل.

المصدر: الوان

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