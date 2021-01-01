طقس قارس البرودة يواجهه المصريون في الفترة الحالي، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من حالة الطقس السيئة، وأن الرياح ستصل إلى حد العاصفة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار على بعض المحافظات مصحوبة بحبات البرَد، وناشدت بتوخي الحذر، وفي ذلك الجو البارد يلجأ الكثيرون إلى التدفئة في المنازل، ولكن دائمًا ما تواجههم مشكلة البرودة داخل البيوت.
وهناك العديد من الأشياء التي ينصح بفعلها لتدفئة المنزل دون دفع مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء، في موجة الطقس البارد، بحسب ما ذكر الخبراء وفقًا لموقع «theconversation».
الستائر
يهمل الأشخاص قيمة الستائر داخل منازلهم، إذ أنها تعمل على حبس الحرارة القادمة من الشمس في النهار كونها تعمل كعازل، ولكن في الليل يجب تغطية النوافذ بالستائر جيدًا للاستفادة من كونها عازلة للهواء وبالتالي تساعد على الشعور بالدفء السريع، وينبغي التأكد من عدم وجود أي فراغات في شباك النافذة لضمان بقاء الهواء البارد بالداخل والحفاظ على دفء البيت.
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التعليقات على 5 طرق لتدفئة المنزل في موجة الطقس شديد البرودة: «من غير كهرباء»
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