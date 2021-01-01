

أشهرها «حشيشة الدود».. قائمة الأعشاب والنباتات المعطرة التى تتصدى للذباب أشهرها «حشيشة الدود».. قائمة الأعشاب والنباتات المعطرة التى تتصدى للذباب

يعتبر الذباب من المشكلات المزعجة في الكثير من البيوت، فدائمًا ما يهرب الذباب من حرارة الجو المنخفض للمنازل، الأمر الذي يسبب إزعاجًا لساكني هذه البيوت.



في حين أن هناك العديد من البخاخات المتاحة للبشرة والملابس ولمعالجة بيئتك، فإن فكرة طلاء أنفسنا ومحيطنا بالمواد الكيميائية السامة أمر مثير للاشمئزاز لكثير من الناس، بل ويساهم في الكثير من الأمراض، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع " natural living ideas" عدد من الأعشاب والنباتات التي لا تصد الذباب فحسب، بل هي أيضًا جذابة للنظر.



الريحان الحلو:

يعتبر الريحان أكثر الأعشاب شعبية في الحدائق والمطابخ حول العالم، حيث يشتهر الريحان برائحته اللاذعة التي تشبه اليانسون، وهو المفضل في الأواني وأسرّة الزهور بالقرب من الأبواب والنوافذ، ليس فقط رائعًا للطبخ ولرائحته الرائعة، بل هو أيضًا طارد طبيعي للذباب والبعوض.

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أوراق الغار:لا يقتصر دور هذه العشبة على طرد الذباب فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لإبعاد العث عن الخزانات والفئران والصراصير من مخزنك وإبعاد الحشرات عن الحبوب والمواد الغذائية، كما يمكن أيضًا تجفيف أوراق الغار وتجميعها لتعلق بالقرب من الأبواب والنوافذ أو لإسقاطها في أكياس الحبوب.نبات اللافندر:غالبًا ما يُزرع اللافندر لرائحته الرائعة وزهوره الأرجوانية الصغيرة، حيث يتم استخدامه تقليديًا في الأرض أو في عناقيد مجففة لإضافة نكهة لطيفة لكل شيء بدءًا من المخبوزات إلى الخزائن ذات الأدراج.يعتبر نبات اللافندر مثالي لزراعة الزينة حول الأبواب وتحت النوافذ ، ليس فقط لمظهره ورائحته ولكن أيضًا لخصائصه الطاردة للحشرات.حشيشة الدود:يُعرف أيضًا باسم نبات "الأزرار المرة"، تم استخدام حشيشة الدود منذ العصور القديمة لعلاج كل شيء من أمراض الجهاز الهضمي والطفيليات المعوية إلى الكدمات وآلام المفاصل، كما أنها فعالة للغاية في صد الحشرات ويرقاتها - لدرجة أن العشبة اكتسبت سمعة سلبية في القرن التاسع عشر بسبب ارتباطها بالموت بسبب استخدامها الغزير في توابيت الدفن لدرء الديدان.الشيح:نبات الشيح سهل النمو إلى حد ما، والزيوت التي يفرزها النبات هي طارد طبيعي آخر لمجموعة متنوعة من الآفات بما في ذلك الذباب والفئران والبعوض والعث والنمل.