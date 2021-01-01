بالفوم.. أحمد يبدع فى عمل ديكورات الكريسماس برأس السنة

قرر الشاب العشريني أن يستعد للكريسماس بعمل ديكورات للمنازل والفنادق من الفوم، حيث قام بتجميع الفوم وتجسيده على هيئة مجسمات كشجرة الميلاد والغزلان والكرات الصغيرة، وسعى لرسم البهجة على أوجه المصريين.
بالفوم.. أحمد يبدع في عمل ديكورات الكريسماس
أحمد عبدالمنعم
يقول أحمد عبدالمنعم، ذو الـ٢٨ عاما، خريج في كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة الإسكندرية: "من وأنا صغير بعمل مجسمات بالجبس والصلصال فاتعلمت الفوم ولقيته خفيف وسهل إنه يتشكل وعملت شغل للفنادق والمولات من الفوم".
يقوم أحمد بعمل المجسمات في ورشته الصغيرة بجوار منزله، ويروي أن الفوم مادة خفيفة الوزن وتكون سهلة التشكيل، ويتمكن من خلالها من نقل جميع الأعمال الفنية من مكان لمكان آخر، وذلك طبقا لمكان الحفل أو مكان المناسبة المراد إقامتها.
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