

10 نصائح للتعامل مع البرد القارس 10 نصائح للتعامل مع البرد القارس

الانخفاض الشديد في درجة الحرارة وسقوط الأمطار الرعدية والثلوج قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، بينها نزلات البرد الحادة والإنفلونزا وقد تقود إلى مرضي "قضمة الصقيع" و"الهيبوتراميا" الخطيرين.



"الهيبوتراميا" وهى حالة تنخفض فيها درجة حرارة الجسم إلى ما دون 35 مئوية، وقد تقود للموت خاصة مع أصحاب الجهاز المناعي الضعيف والهش، مثل الأطفال والمسنين.



ومن المهم الاطلاع على النشرات الجوية والاستعداد جيدا قبل بدء موجات البرد القارس، مع اتباع ما يلي:

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1- ارتداء ملابس ثقيلةمن المهم ارتداء ما يكفي لحماية جسمك من الشعور بالبرد، وقد تحميك طبقات متعددة من الملابس أفضل من طبقة واحدة سميكة.وينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) بارتداء طبقة داخلية من الصوف أو الحرير أو البولي بروبلين، والتي توفر للجسم المزيد من الحرارة أفضل القطن.2- تدفئة أطراف الجسدنظرًا لأن تدفق الدم يتركز بعيدًا عن أصابع اليدين والقدمين للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، فإن الأطراف تعاني، سواء أصابع اليدين والقدمين والأنف والأذنين، وقد يصاب صاحبه بالمرض المعروف بـ"قضمة الصقيع".يبدأ الجلد بالوخز في مرحلة مبكرة تسمى "لسعة الصقيع"، ثم يشعر بالخدر وقد يبدو رماديًا أو أبيض، وفي الحالات القصوى من "قضمة الصقيع" يمكن أن يتحول إلى اللون الأسود، حيث يموت الجلد. حال الشعور بوخز الجلد من المهم غمر الأطراف في الماء الدافئ.من المهم تغطية الرأس في البيت أيضًا، إذ أظهرت الأبحاث أن 30% من فقدان الحرارة يتم عبر الرأس.3- تدفئة المنزلافعل ما بوسعك للحفاظ على درجة الحرارة في الداخل سواء باستخدام مدفئة أو بالبقاء تحت البطانيات والأغطية الثقيلة.إذا لم يكن لديك مصدر حرارة يقترح المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة إبقاء الستائر مغلقة، ولف المناشف ووضعها تحت الأبواب لمنع تيارات الهواء، مع إغلاق أبواب الغرف غير المستخدمة وتجنب فتح الأبواب للخارج ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.4- فرش المنزلينصح بتوفير مزيد من التدفئة داخل المنزل عبر استخدام أغطية سرير من الصوف أو فرش بطانية صوف على الغطاء، مع فرش الأرضيات بسجاد أو ما يحول دون انتشار الرطوبة في المكان.5- استخدام أجهزة التدفئةمن الأساسيات التركيز على إبقاء المنزل دافئا، وحال استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية والسخانات والمولدات من المهم الانتباه إلى سلامتها واتباع نصائح الأمان لتجنب الحرائق.ومن بين النصائح التأكد أن الجهاز على بعد 3 أقدام على الأقل من الستائر أو الفراش، والتأكد من سلامة الوصلات والأسلاك وعدم تعرضها للسخونة الشديدة، وأيضا ينصح بعدم استخدام أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز، إذ تعرض أهل البيت للتسمم بالمنتج الثانوي عديم اللون والرائحة أول أكسيد الكربون.6- تناول المشروبات الساخنةمن المهم الإكثار من تناول السوائل الساخنة التي تمدك بالدفء، مع التركيز على شرب مياه بكثافة بما يساوي نحو 8 أكواب ماء يوميا.7- وجبات مغذيةمن الضروري الالتفات لعدد ونوعية الأكل الذي يتناوله الأفراد خلال موجات البرد، إذ يجب أن تكون مغذية وتمد الجسم بالطاقة، مع مراعاة تناول 3 وجبات ساخنة على الأقل يومياً.أيضا يمكن استبدال العدد السابق بنحو 5-6 وجبات خفيفة باليوم، على أن تكون بينها وجبات ساخنة ومغذية.8- التحرك دائمالا تكتفي بالجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفاز وتناول الطعام، بل يجب عليك أن تبقى نشيطاً داخل منزلك وتتحرك حتى تضمن بقاء الدورة الدموية في حالة نشاط دائما.9- التدفئة خارج المنزلفي حال رغبت بالجلوس خارج المنزل في ظل الأجواء الباردة جداً، تأكد من وضع وشاح على أنفك وفمك وحول الرقبة حتى تمنع الهواء البارد من الدخول إلى داخل جسمك.أيضا حال رغبة الخروج من المنزل تأكد من ارتدائك لحذاء دافئ يحافظ على دفء قدميك ويحميهم من البرد.10- تجنب الكحوليمكن للكحول أن يجعلك تشعر بالدفء، لكنه في الواقع يخفض درجة حرارة الجسم لأنه يتسبب في تدفق الدم من قلبك إلى أطرافك، كما أن الإفراط في تناول الكحوليات يضعف حكمك على وضع جسدك.