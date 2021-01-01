

«بشكل مأساوي».. مصرع مغني راب شهير في مهرجان موسيقي «بشكل مأساوي».. مصرع مغني راب شهير في مهرجان موسيقي

بشكل مأسوي توفي مغني الراب الأمريكي، داريل كالدويل عن عمر ناهز 28 عامًا إثر تعرضه للطعن في رقبته في مهرجان موسيقي بلوس أنجلوس.



وحسبما نشرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، لقي مغني الراب الشهير مصرعه بعد تعرضه للهجوم في مهرجان «Once Upon A Time in LA» بولاية كاليفورنيا.



وألغي المهرجان على إثر الحادث المأساوي والمرعب للمغني الشهير داريل كالدويل والذي أودي بحياته بعد نقله إلى المستشفى بيوم واحد.

قد يعجبك أيضا...

وعرف عن داريل كالدويل، المعروف باسم « Drakeo the Ruler» والمولود في 1 ديسمبر 1993 بتدفقه الفريد فضلاً عن اختياراته للكلمات الشعرية والمعبرة بشكل غريب، وهو ما دفع صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى تسميته «مصمم أزياء الساحل الغربي الأكثر أصالة منذ عقود».ويعد كالدويل شقيق مغني الراب في لوس أنجلوس رالفي ذا بلج، ومن أشهر أغانية Get Dough التي عُرضت لأول مرة في أبريل 2015 حاصداً أكثر من 6.2 مليون مشاهدة على YouTube.وفي يناير 2017 ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على كالدويل عندما داهموا شقة حيث كان يصور بانتظام مقاطع فيديو موسيقية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري.وفي مارس 2018، تم القبض عليه مرة أخرى، ووجهت إليه هذه المرة تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، والشروع في القتل والتآمر لارتكاب جريمة قتل.وفي 25 يوليو 2019 تمت تبرئته من تهمة القتل ومحاولة القتل في محكمة كومبتون، ومع ذلك قرر المدعي العام إعادة توجيه تهم تآمر عصابة إجرامية وإطلاق النار من سيارة في أغسطس، وهما تهمتان أسفرتا عن تعليق هيئة محلفين أثناء محاكمته الأولية.