اكتشف فوائد صابون الجلسرين وأهم استخداماته



فوائد صابون الجلسرين فوائد صابون الجلسرين





يعد صابون الجلسرين من أهم أنواع الصابون الطبية المتاحة فى الصيدليات بسهولة ويمكن استخدامها بدون زيارة الطبيب.



ويساعد صابون الجلسرين فى علاج العديد من مشاكل البشرة الدهنية حيث يعمل على سحب الدهون والزيوت الزائدة من البشرة مما يمنع ظهور الحبوب والبثور، وبالعكس فإن أصحاب البشرة الجافة عليهم الابتعاد عن صابون الجلسرين.

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ووفقا لما جاء في موقع “ healthline ” فإن صابون الجلسرين النقي طبيعي تمامًا ولا يحتوي على الكحول أو العطور أو أي مكونات كيميائية أخرى يمكن أن تهيج بشرتك.وهذا يجعل من الجليسرين والصابون خيار سهل لعدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد وغالبًا ما يتم تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية أثناء الاستحمام ، سواء من الماء الساخن أو المنتجات القاسية.يمكن أن يساعد الجلسرين في حبس الرطوبة الطبيعية لبشرتك ومنع الجفاف المفرط، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من ظروف تجفيف مثل:حب الشبابالتهاب الجلد (إكزيما).جلد جافصدفيةالعد الورديفي الوقت نفسه، الجلسرين غير دهني هذا يعني أنه اختيار جيد لأي شخص لديه بشرة دهنية أو مختلطة وقد يكون للجلسرين أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة.ووفقًا لدراسة أجريت على الفئران نُشرت في Science Daily ، يمكن أن يساعد المكون في توحيد لون بشرتك وملمسها، وقد يقلل هذا من ظهور الخطوط الدقيقة والتعبيرية والعيوب السطحية الأخرى.