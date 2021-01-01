لا تتجاهلها.. 10 أطعمة تحميك من الإصابة بالخرف



أطعمة تحميك من الإصابة بالخرف أطعمة تحميك من الإصابة بالخرف



الخرف من الأمراض الشائعة، ونحن نعلم أن ما تأكله يمكن أن يؤثر على صحتك الجسدية، لكنها قد تؤثر على عقلك أيضًا، وهناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب.



ويمكن أن تزيد الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية من خطر الإصابة بالخرف ، لذلك من المنطقي الاعتناء بقلبك وعقلك.



ابتكر باحثون في جامعة راش في شيكاغو حمية MIND للمساعدة في منع الخرف وإبطاء فقدان وظائف المخ المرتبط بالعمر.

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txtأوميكرون.. متحدث الصحة يكشف حقيقة إصابة الأطفال بالمتحور الجديدtxtللرجال.. 3 فوائد غير متوقعة عند تناول الموزإنه مزيج من نظامين غذائيين معروفين بالفعل بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية:والنظام الغذائي المتوسطي (على أساس wholegrains، السمك ، البقول، و الفواكه والخضروات)، ونظام DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، تم تصميم نظام DASH الغذائي للتحكم في ضغط الدم - وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية والخرف.كما إنه مشابه لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي ، ولكن مع التركيز بشكل أكبر على تقليل تناول الملح .كلا النظامين الغذائيين مدعومان بالعديد من الأبحاث التي تظهر أنهما يمكن أن تساعد في صحة قلبك ، وبعض الأدلة تشير إلى أنهما يمكن أن يسهما في انخفاض مستويات التدهور العقلي.كما يحدد نظام مايند الغذائي 10 أطعمة مرتبطة بتحسين أو تأخر تدهور الوظيفة الإدراكية ومنع الخرف ، وخمسة أطعمة يجب الحد منها.10 أطعمة يجب تناولها بانتظام لتقوية عقلك:الحبوب الكاملة (ثلاث حصص أو أكثر في اليوم)الخضار الورقية الخضراء ، مثل السبانخ والملفوف والخضر الربيعية واللفت وأوراق السلطة (حصة واحدة أو أكثر في اليوم)خضروات أخرى (حصة واحدة أو أكثر في اليوم)المكسرات (في معظم الأيام)الفول والعدس (ثلاث حصص أو أكثر في الأسبوع)التوت ، بما في ذلك التوت الأزرق والفراولة (حصتان أو أكثر في الأسبوع)دجاج أو ديك رومي (حصتان أو أكثر في الأسبوع)الأسماك (حصة واحدة أو أكثر في الأسبوع)زيت الزيتون (كالزيت أو الدهن الأساسي الذي تستخدمه)