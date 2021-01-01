3 خطوات فعالة لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.. أعرفها



لتجنب زيادة الوزن في الشتاء لتجنب زيادة الوزن في الشتاء



يمكن أن يكون الشتاء وقتًا كئيبًا من العام لمن يتبعون نظامًا غذائيًا، كما يمكن للطقس البارد أن يقطع روتين التمرين ، ويجعلك أكثر عرضة للوصول إلى الأطعمة الغنية بالدهون مثل المعكرونة والجبن، ويمكن أن يرسلك في حالة مزاجية قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.







وقد تصاب نسبة صغيرة من الناس في الشتاء باضطراب عاطفي موسمي، وهو اكتئاب إكلينيكي ناتج عن أيام الشتاء القصيرة ؛ وقد يعاني العديد من هؤلاء الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام.

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وبسبب الاكتئاب فإنه من المرجح أن يكون الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب أكثر عرضة للإفراط في الأكل مثلهم مثل الإفراط في تناول الطعام، وهذا ينطبق على جميع الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب السريري .وإليكم أبرز الطرق لتجنب زيادة الوزن في الشتاء- تحديد جدول منتظم للياقة البدنية هو المفتاح للحفاظ على الوزن في الشتاء.- استمتع بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية ، واحتفظ بالمتعة عند الحد الأدنى، وهذا يعني أن تملأ نصف طبقك بمجموعة متنوعة من الخضروات، واملأ باقي طبقك بكمية معتدلة من البروتين والكربوهيدرات.وتشير الأبحاث إلى أن قلة النوم قد تزيد من خطر زيادة الوزن من خلال التأثير على شهيتك ، مما يجعلك أكثر عرضة للوصول إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى أن الأيام القصيرة في الشتاء تعني قلة أشعة الشمس - مما قد يؤثر سلبًا على جودة النوم.