الأهلي يرضخ لشروط أميان الفرنسي للتخلص من أليو بادجي



أليو بادجي أليو بادجي



رضخ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي لطلبات نادي أميان الفرنسي ، للتخلص من أليو بادجي مهاجم الفريق السابق ، بناء على رغبة موسيماني فى عدم الاحتياج إلى خدمات اللاعب.



وقال محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "موسيماني رفض عودة السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق المعار لصفوف اميان الفرنسي لنهاية الموسم الجاري".



وأضاف: "أمير توفيق مدير التعاقدات تلقي عدة اتصالات من وكيل اليو بادجي من أجل تفعيل بند شراء بادجي ولكن بمقابل 900 الف دولار".

قد يعجبك أيضا...

وأكمل: "مدير التعاقدات طلب إرسال عرض رسمي برغبة النادي الفرنسي في تفعيل بند شراء بادجي لمناقشته والرد على رغبة النادي في ضم بادجي بشكل نهائي بمقابل مادي أقل مما تم الاتفاق عليه".وأوضح: " هناك بند يحق لنادي اميان الفرنسي شراء اللاعب، مقابل دفع ما يقرب من مليون و800 الف دولار لصالح الأهلي ولكن إدارة الفريق الفرنسي ترغب في ضمه مقابل 900 ألف دولار خاصة بعد تأكيدات رفض موسيماني تواجد اللاعب ضمن صفوف الأهلي بالإضافة إلي اكتمال قائمة اجانب الأهلي".واختتم: "يتجه النادي الأهلي للموافقة على رحيل بادجي بشكل نهائي وتفعيل بند رحيله لنادي اميان الفرنسي خوفا من تكرار نفس سيناريو النيجيري جونيور أجايي والمطالبة بالعودة وقيده في قائمة الانتظار أو منحه فسخ العقد بالتراضي".