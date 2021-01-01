أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اكتشاف 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين فرق البريميرليج، في الاختبارات التي أجريت من يوم الاثنين الماضي الى يوم أمس الاحد.
ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا أكدت فيه ثبوت إصابة 90 فردًا بين لاعبين ومدربين بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبار 12345 مرة على لاعبين وموظفين في فرق الدوري الإنجليزي.
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التعليقات على الرقم الأكبر.. 90 حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي
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