الرقم الأكبر.. 90 حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

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الدوري الإنجليزي



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اكتشاف 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين فرق البريميرليج، في الاختبارات التي أجريت من يوم الاثنين الماضي الى يوم أمس الاحد.

ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا أكدت فيه ثبوت إصابة 90 فردًا بين لاعبين ومدربين بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبار 12345 مرة على لاعبين وموظفين في فرق الدوري الإنجليزي.

ويُعد هذا الرقم هو الأكبر منذ بدء تفشي فيروس كورونا العام الماضي.

جدير بالذكر أن نتائج المسحة الماضية للاعبي البريميرليج أثبتت وجود 42 إصابة بالفيروس.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أكدت اليوم عدم تأجيلها لمباريات المسابقة رغم تفشي فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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