أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، قيد ستة لاعبين في قائمة فريقه الأفريقية، قبل مواجهة الرجاء المغربي لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.
وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن قيد 6 لاعبين في القائمة الإفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الرجاء الرياضي المغربي".
ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي مساء يوم الأربعاء المقبل في بطولة السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في قطر.
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التعليقات على الأهلي يقرر قيد كل لاعبيه الجدد في قائمة فريقه الإفريقية
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