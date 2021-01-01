الأهلي يقرر قيد كل لاعبيه الجدد في قائمة فريقه الإفريقية

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صورة الخبر: سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، قيد ستة لاعبين في قائمة فريقه الأفريقية، قبل مواجهة الرجاء المغربي لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن قيد 6 لاعبين في القائمة الإفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الرجاء الرياضي المغربي".

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي مساء يوم الأربعاء المقبل في بطولة السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في قطر.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته "قمنا بقيد 6 لاعبين في القائمة الأفريقية قبل مواجهة الرجاء في السوبر".

وأضاف عبد الحفيظ "اللاعبين هم بيرسي تاو، لويس ميكسيوني، أحمد حمدي عبد القادر، عمار حمدي، كريم فؤاد، وحسام حسن".

ويواصل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني تحضيراته للقاء السوبر، وانضم لبعثة الفريق اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب الأخيرة.

المصدر: elbalad

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