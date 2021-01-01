أشهر لص تائب في مصر: «الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية»

آخر الأخباراخبار مصر › أشهر لص تائب في مصر: «الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية»

صورة الخبر: أشهر لص تائب في مصر
أشهر لص تائب في مصر

أكد محمد راشد، أشهر لص تائب في مصر، أنه سجن 3 سنوات في قضية سرقة لكن الأموال التي سرقها سلمها لوزير الداخلية بعد خروجه من السجن، وكان يستهدف من هذه الجرائم توعية الناس بأن الحرام لن يدوم، قائلا "أنا أساسا مش حرامي وكنت بعمل عمليات السرقة عشان أقول للناس إن الحرام لن يدوم".

وأشاد محمد راشد، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بمنظومة الإصلاح والتأهيل التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل السجناء، مضيفا: "أحلى حاجة عملها الرئيس السيسى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.. والإصلاح شيء يسعدنى جدا".

وتابع محمد راشد، في تعليق ساخر: "الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية لأن الناس بقت تشيل الفلوس فيها وفي البنوك، ونظام الكاميرات في الشوارع والمنازل كويس لكن الحرامية في منهم متخصصين يستطيعون التحايل على هذه الوسائل"، مؤكدا أهمية عمل المسئولين على التوعية بمنع الجريمة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أشهر لص تائب في مصر: «الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager