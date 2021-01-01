أشهر لص تائب في مصر: «الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية»



أشهر لص تائب في مصر أشهر لص تائب في مصر

أكد محمد راشد، أشهر لص تائب في مصر، أنه سجن 3 سنوات في قضية سرقة لكن الأموال التي سرقها سلمها لوزير الداخلية بعد خروجه من السجن، وكان يستهدف من هذه الجرائم توعية الناس بأن الحرام لن يدوم، قائلا "أنا أساسا مش حرامي وكنت بعمل عمليات السرقة عشان أقول للناس إن الحرام لن يدوم".



وأشاد محمد راشد، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بمنظومة الإصلاح والتأهيل التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل السجناء، مضيفا: "أحلى حاجة عملها الرئيس السيسى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.. والإصلاح شيء يسعدنى جدا".



وتابع محمد راشد، في تعليق ساخر: "الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية لأن الناس بقت تشيل الفلوس فيها وفي البنوك، ونظام الكاميرات في الشوارع والمنازل كويس لكن الحرامية في منهم متخصصين يستطيعون التحايل على هذه الوسائل"، مؤكدا أهمية عمل المسئولين على التوعية بمنع الجريمة.