تعليمات عاجلة من التعليم بشأن رسوم أداء امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم





أرسل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم، يعلن خلاله عن انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2022.





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وقررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب بسداد رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية في حالة قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة (دفعة واحدة) أو سداد قسط واحد منها.خطاب رسميوقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جاري التنسيق مع هيئة البريد المصري ، وشركة البريد المصري، وشركة فوري ، وشركة إي فينانس للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم.رسوم دخول الامتحانات العامة هذا العامرسوم امتحانات الإعدادية : 158 جنيهرسوم امتحانات الثانوية العامة: المرة الأولى والثانية 210 جنيه - المرة الثالثة والرابعة 410 جنيهرسوم امتحانات الدبلومات الفنية: المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيه - المرة الرابعة 308 جنيهرسوم امتحانات الدراسات التكميلية : 208 جنيهرسوم امتحانات المواد القومية : 1500 جنيه عن كل مادةرسوم امتحانات منازل ثانوي عام صف اول وثاني : 300 جنيهرسوم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني : 400 جنيه