وزارة التربية والتعليم
أرسل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم، يعلن خلاله عن انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2022.
وقررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب بسداد رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية في حالة قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة (دفعة واحدة) أو سداد قسط واحد منها.
خطاب رسمي
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جاري التنسيق مع هيئة البريد المصري ، وشركة البريد المصري، وشركة فوري ، وشركة إي فينانس للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم.
رسوم دخول الامتحانات العامة هذا العام
رسوم امتحانات الإعدادية : 158 جنيه
رسوم امتحانات الثانوية العامة: المرة الأولى والثانية 210 جنيه - المرة الثالثة والرابعة 410 جنيه
رسوم امتحانات الدبلومات الفنية: المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيه - المرة الرابعة 308 جنيه
رسوم امتحانات الدراسات التكميلية : 208 جنيه
رسوم امتحانات المواد القومية : 1500 جنيه عن كل مادة
رسوم امتحانات منازل ثانوي عام صف اول وثاني : 300 جنيه
رسوم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني : 400 جنيه
التعليقات على تعليمات عاجلة من التعليم بشأن رسوم أداء امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية
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