15 يناير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية

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أعلن الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، فى ١٥ يناير القادم، وفق الخريطة الزمنية المحددة.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١، بتقنية الفيديو كونفرانس.



وأعلن د. نبيل عن بدء إعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة للاطقم الطبية ثم لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية بعدها بداية من يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر الجاري وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، مؤكداً على السادة الوكلاء ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب قبل بدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.