15 يناير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › 15 يناير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية

صورة الخبر: جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية


أعلن الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، فى ١٥ يناير القادم، وفق الخريطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١، بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلن د. نبيل عن بدء إعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة للاطقم الطبية ثم لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية بعدها بداية من يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر الجاري وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، مؤكداً على السادة الوكلاء ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب قبل بدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 15 يناير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7785

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager