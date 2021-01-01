بداية من 9 يناير.. اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بالجيزة
مديرية التربية والتعليم بالجيزة



اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2022/2021 المقدم من مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.



وجاء المقترح كالتالي:

بالنسبة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية:

-الصف الثاني والثالث "الفصل الواحد" والرابع والخامس "صم وضعاف سمع" خلال الفترة من 9 إلى 10 يناير 2022.

-الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022 .

- الصف الخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسابع ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.



أما صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية:

- الصف الأول الإعدادي "العام والمهني والصم والمكفوفين" يبدأ خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022.

- الصف الثاني الإعدادي "العام والمهني والصم والمكفوفين" يبدأ خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021.

- امتحان إتمام الشهادة الإعدادية ( العام والمهني والمكفوفين والصم ) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022.



- التعليم الثانوي:



- الصف الأول الثانوي العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022.

- الصف الثاني الثانوي العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022.



- الصف الأول الثانوي "نظام المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022.

- الصف الثاني الثانوي "نظام المكفوفين" خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022.



- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022.



- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.

المصدر: elbalad

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