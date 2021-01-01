بداية من 9 يناير.. اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة



مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة





اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2022/2021 المقدم من مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.





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وجاء ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.وجاء المقترح كالتالي:بالنسبة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية:-الصف الثاني والثالث "الفصل الواحد" والرابع والخامس "صم وضعاف سمع" خلال الفترة من 9 إلى 10 يناير 2022.-الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022 .- الصف الخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسابع ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.أما صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية:- الصف الأول الإعدادي "العام والمهني والصم والمكفوفين" يبدأ خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022.- الصف الثاني الإعدادي "العام والمهني والصم والمكفوفين" يبدأ خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021.- امتحان إتمام الشهادة الإعدادية ( العام والمهني والمكفوفين والصم ) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022.- التعليم الثانوي:- الصف الأول الثانوي العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022.- الصف الثاني الثانوي العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022.- الصف الأول الثانوي "نظام المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022.- الصف الثاني الثانوي "نظام المكفوفين" خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022.- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022.- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022.- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.