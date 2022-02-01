أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .
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واوضحت أنها تُقبل المقترحات في المجالات التالية :
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التعليقات على البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل
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