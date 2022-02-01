البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل



أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .







txtوزير التعليم العالي يفتتح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC

txtحصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

واوضحت أنها تُقبل المقترحات في المجالات التالية :

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