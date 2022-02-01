البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل

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صورة الخبر: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .



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واوضحت أنها تُقبل المقترحات في المجالات التالية :

- علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- موارد الطاقة وكفاءة الطاقة
علوم النانو والمواد الجديدة والتقنيات
- الطب الحيوى ونوعية الحياة
- التنوع البيولوجى والموارد الحيوية والبيئة
- تغير المناخ والاخطار والموارد الطبيعية
- علوم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته
- التراث الثقافي التاريخى والهوية الوطنية
- الانسان والمجتمع

واوضحت أنه للتقديم ومزيد من المعلومات عبر هذا الرابط.

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/mobility-projects/

المصدر: elbalad

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