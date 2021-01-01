جامعة حلوان: نبذل أقصى جهد بمشروع محو الأمية

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان


نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازا جديدا ضمن المشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وطبقا للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة أكتوبر 2021 (1196) مواطن ومواطنة .

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بٱعمال رئيس الجامعة بأن للجامعة دور هام في مواجهة قضية محو الأمية والتي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع .



وطبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار للأربعة دورات متتالية (يناير 2021 ، ابريل 2021 ، يوليو 2021، أكتوبر 2021 .(6508 ) مواطن ومواطنة، وتستهدف جامعة حلوان إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 .

المصدر: elbalad

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