نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازا جديدا ضمن المشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .
وطبقا للتقرير الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة أكتوبر 2021 (1196) مواطن ومواطنة .
وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بٱعمال رئيس الجامعة بأن للجامعة دور هام في مواجهة قضية محو الأمية والتي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع .
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التعليقات على جامعة حلوان: نبذل أقصى جهد بمشروع محو الأمية
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