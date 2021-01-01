دار الإفتاء: على الابن طاعة الأب حتى لو كان "كافرا".. فيديو



دار الإفتاء دار الإفتاء



أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من فتاة تقول فيه “هل يجوز مقاطعة أبي الذي لا يسأل عني؟”.



وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر على فيس بوك، إن الأبناء عليهم أن يعلموا أن الآباء لا يعاقبوا حتى لو كان التقصير من ناحيتهم، لأن الأب سبب وجود الابن في الحياة حتى لو أهمل الأب أو قصر في رعاية أبنائه، فالله هو الذي سيحاسب الأب على التقصير ولو أهمل الابن في أبيه سيحاسبه الله على هذا التقصير حتى لو أهمل الأب.





قد يعجبك أيضا...

وتابع: "حتى لو كان الأب كافرا يجب على الابن طاعة الأب، لذلك قالت السيدة أسماء "يارسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة -كافرة - أفأصل أمي؟ فقال النبي: صلي أمك".ونصح أمين الفتوى، الأبناء أن يبتعدوا عن عقوق الوالدين مهما كانت الأسباب حتى لا يأثموا على ذلك ويحاسبهم الله.حكم عقوق الوالدينوفي بيان حكم عقوق الوالدين، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومختلفة في مستوياتها سواء عدم السؤال عنهما أو إيذائهما وهذا من أقبح الأمور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".وشدد على أن عقوق الوالدين مذموم في الشرع وعند الناس، ففي العلاقات الاجتماعية تتنفر الناس من كل من يكون عاق بوالديه.وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان للوالدين، في قوله "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "، والمسلم الذي صلح إيمانه يجب أن يكون محسنًا لوالديه موضحًا أن عقوق الوالدين يكون بعدم السؤال عنهما وزيارتهما وعدم الاهتمام لشأنهما، ويزيد على ذلك إيذائهما وهذا من أقبح الأمور التي يفعلها الإنسان.بر الوالدين بعد الوفاةأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن الله تعالى أمر ببر الوالدين وهما على قيد الحياة، وكذلك أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا البر متصلٌ -بعد مفارقتهما هذه الدنيا وانتقالهما إلى الدار الآخرة- لا ينقطع؛ فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وقال له: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم.وتابع: "لك أن تتصدق بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة لهما، فكل ذلك يصل إليهما من غير خلاف بين العلماء، وقد وقع في غير ما ذكرنا من الطاعات -كقراءة القرآن- الخلاف بين العلماء: هل يصل ثوابه إلى المتوفَّى أم لا؟ والصواب أن من عمل عملًا من الأعمال الصالحة فله ثوابه، ومن تملك شيئًا فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يكن هناك مانع يمنع من وصوله إليه كالكفر بالله تعالى".https://www.facebook.com/watch/?v=439030231158121