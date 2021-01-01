في بيان رسمي.. فاركو يطالب بإعادة مباراته ضد المصري

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صورة الخبر: نادي فاركو
نادي فاركو

أصدر نادي فاركو بيانا رسميا، يعلن فيه احتجاجه على قرار الحكم محمود البنا خلال مباراة الفريق ضد المصري في الجولة السابعة في الدوري.

وقال بيان فاركو إنه يطالب بإعادة المباراة "بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البنا، عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء".

وطرد الحكم محمود البنا، حمودي، خلال أحداث المباراة، لتأخره في الخروج لينال إنذارا ثانيا.

فاز المصري على مضيفه فاركو بهدف اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمودي هدف انتصار الفريق البورسعيدي الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما خسر فاركو بعد انتصاره في المباريات الثلاث الماضية.

وارتقى المصري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة بينما فاركو السابع ورصيده 9 نقاط.

المصدر: في الجول

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