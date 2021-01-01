تواجه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون أزمة جديدة، بسبب إضراب العمال في ملعب "أوليمبي" الذي يفترض أن يشهد افتتاح البطولة.
وبحسب موقع "كاميرون أكتو" فإن العمال والموظفين الذين قرروا الانخراط في هذا الإضراب، يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة ماجيل المسؤولة عن الإنشاءات.
وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب اليوم -الإثنين- 20 ديسمبر، حيث كان الموعد المقرر السابق هو الخميس 23 ديسمبر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أزمة جديدة في الكاميرون.. إضراب عمال ملعب افتتاح كأس الأمم الإفريقية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق