أزمة جديدة في الكاميرون.. إضراب عمال ملعب افتتاح كأس الأمم الإفريقية

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أزمة جديدة في الكاميرون

تواجه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون أزمة جديدة، بسبب إضراب العمال في ملعب "أوليمبي" الذي يفترض أن يشهد افتتاح البطولة.

وبحسب موقع "كاميرون أكتو" فإن العمال والموظفين الذين قرروا الانخراط في هذا الإضراب، يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة ماجيل المسؤولة عن الإنشاءات.

وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب اليوم -الإثنين- 20 ديسمبر، حيث كان الموعد المقرر السابق هو الخميس 23 ديسمبر.

وجاء هذا التغيير لأن إدارة الشركات ستأخذ العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 22 ديسمبر، وبالتالي تم تقديم الإضراب إلى اليوم ليحدث في حضور الإداريين، من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى السادسة مساء.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب "أوليمبي" افتتاح وختام بطولة أمم إفريقيا رقم 33 والتي يفترض أن تنطلق في يناير القادم على الأراضي الكاميرونية.

المصدر: موقع "كاميرون أكتو"

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