

فيفو تكشف عن هاتف جديد للشباب بمواصفات جبارة وسعر مناسب فيفو تكشف عن هاتف جديد للشباب بمواصفات جبارة وسعر مناسب

كشفت شركة فيفو الصينية عن عدد من مواصفات هاتفها iQOO U5 القادم ، والمخصص للفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات كبيرة وسعر مناسب ، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اعتماده من قبل وكالة 3C في الصين.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO U5 سيأتي بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.



وسيقدم هاتف فيفو الشبابي هاتف iQOO U5 كاميرا خلفية مزدوجة ، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

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ويحتوي هاتف فيفو iQOO U5على بطارية كبيرة حوالي 5000 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6 و تقنية aptX و GPS و NFC ، ودعم لتقنية الجيل الخامس 5G .وسيعمل هاتف فيفو الشبابي iQOO U5 بمعالج قوي من نوع Dimensity 800U من شركة ميديا تيك ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ، كما أن السعر المحتمل للهاتف سيكون حوالي 4 آلاف جنيه .