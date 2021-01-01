كشفت شركة فيفو الصينية عن عدد من مواصفات هاتفها iQOO U5 القادم ، والمخصص للفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات كبيرة وسعر مناسب ، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اعتماده من قبل وكالة 3C في الصين.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO U5 سيأتي بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.58 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.
وسيقدم هاتف فيفو الشبابي هاتف iQOO U5 كاميرا خلفية مزدوجة ، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.
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التعليقات على فيفو تكشف عن هاتف جديد للشباب بمواصفات جبارة وسعر مناسب
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