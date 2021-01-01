حصل هاتف OnePlus Nord 2 CE 5G على شهادة الاعتماد من وكالة BIS للهواتف الذكية، تمهيدا لإطلاقه خلال الأيام المقبلة من شركة وان بلس الصينية، حيث يعتبر أقوى وأفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 .
وبحسب موقع Gadgets 360 فإن شركة وان بلس ستقوم بإطلاق هاتف OnePlus Nord 2 CE 5G في الأسواق الهندية أولا ثم ستقوم بالإطلاق التدريجي له في الأسواق العالمية تباعا، حيث من المرجح أن يتراوح سعره في حدود حوالى 5 آلاف جنيه.
وسيأتى هاتف OnePlus Nord 2 CE 5G ع بشاشة مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
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التعليقات على أقوى هاتف للفئة للمتوسطة.. OnePlus Nord 2 CE 5G يصدر بإمكانات جبارة
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