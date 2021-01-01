

تعرف على أكبر بعثات الفضاء لعام 2021 تعرف على أكبر بعثات الفضاء لعام 2021

ضرب عام 2021 صناعة الفضاء بشدة، تمامًا مثل القطاعات الأخرى ، سارع باحثو الفضاء إلى إطلاق بعثاتهم التي طالما تفاخروا بها، بينما تمت إعادة جدولة عدد قليل من عمليات الإطلاق، تم تفعيل معظمها، من أول رحلة قام بها جيف بيزوس إلى الفضاء الخارجي إلى محطة الفضاء الصينية ، إليك برامج الفضاء التي انطلقت هذا العام.



في فبراير .. ثلاث بعثات على كوكب المريخ



في فبراير، تم إطلاق ثلاث بعثات - تهدف جميعها إلى الكوكب الأحمر.

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في 9 (فبراير) ، وصلت مركبة "هوب" الإماراتية المدارية بنجاح إلى مدار حول المريخ، في غضون ذلك ، هبطت مسبار وكالة ناسا داخل حفرة Jezero Crater على الكوكب الأحمر في 18 فبراير.وفي نفس الشهر ، هبطت المركبة Tianwen-1 الصينية أيضًا على الكوكب الأحمر.في أكتوبر ..تلسكوب جيمس ويب الفضائيبعد مواجهة تأخيرات استمرت لشهور ، سيتم إطلاق المهمة التي تضمنت تلسكوبات جيمس ويب الفضائية (JWST) في المقرر إطلاقها في 24 ديسمبر 2021 ، الساعة 7:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وقالت ناسا إن التلسكوب الذي يتجاوز الحدود الإقليمية سيؤكد القيام بأحدث عمليات الرصد بالأشعة تحت الحمراء من مدار الأرض، "ستدرس التكنولوجيا الثورية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي كل مرحلة من مراحل التاريخ الكوني - من داخل نظامنا الشمسي إلى أبعد المجرات التي يمكن ملاحظتها في بدايات الكون.سيستكشف تلسكوب ويب الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء مجموعة واسعة من الأسئلة العلمية لمساعدتنا على فهم أصول وقالت وكالة الفضاء "الكون ومكاننا فيه".محطة الفضاء الصينيةفي مايو 2021 ، أطلقت الصين تيانخه ، وهي الأولى من الوحدات الثلاث لمحطة الفضاء المدارية ، وتهدف الدولة إلى الانتهاء من بناء المحطة بحلول نهاية عام 2022، إن الإطلاق التالي لبرنامج تيانجونج هو محطة فضاء مدارية معيارية حوالي الخمس، حجم محطة الفضاء الدولية، بمجرد اكتمالها ، ستتألف المحطة الفضائية من وحدة أساسية تبلغ 20 طناً ، ووحدتين بحثيتين أصغر ، ومركبة نقل البضائع، ومن المتوقع أن يدعم ثلاثة رواد فضاء للسكن طويل الأمد.في ديسمبر .. باركر سولار بروبلامست المركبة الفضائية باركر سولار بروب التابعة لناسا الشمس وهي تطير عبر غلافها الجوي الخارجي ، الغلاف الجوي العلوي للشمس في 15 ديسمبر.ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن المركبة الفضائية قد أخذت عينات من الجزيئات والمجالات المغناطيسية وهي "قفزة عملاقة واحدة" لعلوم الطاقة الشمسية.العام الكبير لشركة Blue Originانطلق جيف بيزوس ، مؤسس أمازون ، إلى حافة الفضاء في 20 يوليو ، مع ثلاثة أعضاء آخرين من الطاقم المكون من المدنيين بالكامل على متن سفينة بلو أوريجين.أصبحت الرحلة شبه المدارية ممكنة بفضل مركبة الإطلاق New Shepard في أكتوبر ، تصدرت الشركة عناوين الأخبار من خلال إطلاق الممثل الشهير ويليام شاتنر جنبًا إلى جنب مع جلين دي فريس والدكتور كريس بوشويزن وأودري باورز في رحلة قصيرة خارج الأرض.