

تبدأ 21 ديسمبر | الانقلاب الشتوي.. ظواهر فلكية لأول يوم شتاء تبدأ 21 ديسمبر | الانقلاب الشتوي.. ظواهر فلكية لأول يوم شتاء

أعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة الانقلاب الشتوي والتي تشهدها سماء مصر غدا الثلاثاء 21 ديسمبر.



ويعتبر يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.



وقال تادرس، في تصريحات صحفية، إن الانقلاب الشتوي يحدث مع بداية فصل الشتاء فلكيا، في توقيت ثابت دائما وهو 21 ديسمبر وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

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وأضاف: يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.وتابع: ذروة فصل الشتاء لا تعني أنه أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.واستكمل: في ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في المدار، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.واختتم: ذروة فصل الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن.