تُظهر صورة مذهلة التقطها باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) ووكالة العلوم الوطنية الأسترالية CSIRO أحد أقرب جيران مجرة درب التبانة بتفاصيل مثيرة.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور نيكولاس بينجل، إنها أوضح صورة على الإطلاق للهيدروجين المنبعث من سحابة ماجلان الصغيرة. مضيفا: "وضوح هذه الصورة غير مسبوق. إننا قادرون على رؤية جميع الهياكل صغيرة الحجم لأول مرة. إنها خطوة مهمة في فهم الدور الذي يلعبه الهيدروجين في تطور المجرات".
وتابع: "على سبيل المثال، يمكنك أن ترى ثقوبا داخل الغاز. وهذا يوضح لنا أن الهيدروجين يتفاعل مع المستعرات الأعظمية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التقاط صورة مقربة بتفاصيل مذهلة لجار درب التبانة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق