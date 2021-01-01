

عاجل.. «تويتر» يعلن 5 شروط جديدة لتوثيق الحسابات عاجل.. «تويتر» يعلن 5 شروط جديدة لتوثيق الحسابات

قالت شركة تويتر «Twitter»، إن هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في توثيق حساباتهم من خلال العلامة الزرقاء، وتدعو الشركة الأشخاص التقدم للحصول عليها من خلال معرفة الشروط لذلك.



وعملت الشركة مؤخرًا على تحديث قائمة شروط توثيق الحسابات، لتوضيح من هم الأشخاص المؤهلين للحصول على الشارة الزرقاء، لافتةً إلى أنه من الممكن الحصول عليها للأشخاص الذين يقدمون مقالات إخبارية حول عملهم أو تشير إليهم أو للمؤسسات العاملين بها عدة مرات في المقالة.



وأوضحت في بيان لها، أنه يجب أن تكون هذه المقالات من مؤسسات إخبارية تم التحقق منها ولا يمكن أن تكون مدونة أو محتوى منشورًا ذاتيًا، كما قد تتطلب منك بعض الفئات إرسال مقالات تشير أو ترتبط بمعرف «Twitter» الخاص بك أو بمؤسستك، إضافة إلى الإشارة إليك أو إلى مؤسستك.

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وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الشارة إذا قمت بتوفير رابط لملف شخصي على «Google Trends» يصور سجل البحث ومرتبط بالفئة التي تقدم فيها.كما يمكنك توثيق الحساب، إذا تم توفير رابط لمقالة ويكيبيديا مستقرة عنك أو عن مؤسستك تفي بمعايير شهرة الموسوعة، وأيضًا قد يتطلب المزيد من المراجع الخاصة بالصناعة مثل رابط إلى صفحة IMDB للترفيه.ويمكن للمستخدم الحصول أيضا على التوثيق من خلال عدد المتابعين أو الإشارات، فإذا تم اكتشاف أن حسابك ضمن أعلى المتابعين بنسبة 0.05% أو عدد الإشارات لموقعك الجغرافي، فقد يتم احتسابه ضمن دليل عدم القدرة على تمييز فئات معينة، كما يجب أن يكون الحساب أيضًا نشطًا وفي وضع جيد، مع اسم ملف تعريف وصورة وتفاصيل جهة اتصال، ولا توجد انتهاكات للقواعد في غضون 12 شهرًا ويجب أن يكون نشطًا خلال الأشهر الستة الماضية.ويشير تطبيق تويتر إلى أنه لن يتم التحقق من حسابات المحاكاة الساخرة وخلاصة الأخبار والتعليقات وحسابات المعجبين غير الرسمية، ما يعني أنه ما لم يكن لديك ملايين المتابعين، فلن يتحقق Twitter من معظم خلاصات أخبار الموقع.