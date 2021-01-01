إنستجرام يحصل على ميزة Profile Embed

قامت اليوم شركة ميتا، بطرح ميزة جديدة، لمنصة مشاركة الصور الشهيرة إنستجرام، تدعى Profile Embed، وتسمح لك، بتضمين نسخة مصغرة، من ملف تعريف إنستجرام الخاص بهم، على موقع ويب خارجي، حيث يمكنك إرسال محتوى إنستجرام الخاص بك، إلى مواقع جهات خارجية، أو الارتباط بملف تعريف شخص آخر.
تم الإعلان عن ميزة Profile Embed، بواسطة الرئيس التنفيذي لإنستجرام، السيد Adam Mosseri، من خلال مقطع فيديو على Twitter، وقال «مع ميزة تضمين الملف الشخصي الجديدة، سيتمكن مستخدمو Instagram الآن، من عرض نسخة مصغرة، من ملفهم الشخصي على مواقع الويب الأخرى، لزيادة وصولهم، حيث سيكون مفيدا للمدونين، ومنشئي المحتوى، والصحفيين، لأنه سيسهل عليهم جلب المزيد من الزوار، والمتابعين الجدد، إلى ملفاتهم الشخصية على إنستجرام».
وبغض النظر عن ميزة Profile Embed، فإن آدم موسيري، سلط الضوء أيضا على أكثر من ميزة جديدة، ستصل إلى Instagram، خلال الفترة الجارية، الميزة الأولى، هي تشغيل ملخص لعام 2021، حيث ستعرض عليك أهم 10 قصص، منشورة في عام 2021، وستظهر من خلال نافذة منبثقة للأشخاص، لعرض ومشاركة أفضل قصصهم لعام 2021، مع العلم بأن هذه الميزة، توفر للمستخدمين خيارا لتحرير القصص، حتى يتمكنوا من نشر ما يناسبهم بشكل أفضل، وستكون متاحة فقط للمستخدمين، حتى 31 ديسمبر.
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