

المصرية لشباب الأعمال: ٨٠ مليار جنيه حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في مصر لعام ٢٠٢١ المصرية لشباب الأعمال: ٨٠ مليار جنيه حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في مصر لعام ٢٠٢١

قال شريف مخلوف، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تعاملات التجارة الإلكترونية في مصر بلغت ٨٠ مليار في عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن قطاع الإلكترونيات حقق النسبة الأعلى من أرباح التجارة الإلكترونية بنسبة ٢٨٪، يليه الأزياء بنسبة ٢١٪، ثم الطعام وأدوات العناية الشخصية (١٩٪)، ثم الألعاب والبويات (١٩٪) يليهم الأثاث والأجهزة بنسبة ١٢٪.



أشار مخلوف إلى أن المنصات التجارية مثل: أمازون، جوميا، ونون تمثل حوالي ٥٠٪ من التجارة الإلكترونية في مصر، متوقعًا أن هذا النموذج سوف يعزز من قوة الإقتصاد المصري في الوقت الذي تقوم فيه ماركات مصرية بالتصنيع المحلي والتصدير للأسواق في الخارج.



كما أكد أن التجارة الإلكترونية في مصر تحتاج لمزيد من الدعم لكي تنمو، متوقعًا أن تكون صناعة الأزياء هي القطاع الأكثر طلبًا، وذلك من خلال نظام الشركات المباشرة للمستهلك، بسبب سلسلة التوريد المتقدمة نسبيًا للصناعة، ووجود منتجات جديدة في مصر، تليها الإكسسوارات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والألعاب ومنتجات الحيوانات الأليفة والأثاث والأجهزة، متوقعًا عدم تحقيق قطاع الإلكترونيات والوسائط نموًا كبيرًا بسبب تعقد سلسلة الإنتاج والإمداد.