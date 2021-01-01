شركة هونور تطلق هاتفها الذكي X30 5G الجديد

أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي X30 5G الجديد من الفئة المتوسطة.
وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بتصميم عصري ويأتي بدون حواف تقريبا، ويشتمل على شاشة IPS قياس 6.8 بوصة بدقة وضوح 2388 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.
وينبض بداخل الهاتف الذكي X30 5G الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 695 من الفئة المتوسطة مع مودم 5G، والذي يوفر قدرة حوسبة أعلى بنسبة 15% وأداء رسوميات أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمعالج Snapdragon 690. وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 6 إلى 12 جيجابايت والذاكرة الداخلية 128 و256 جيجابايت.
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