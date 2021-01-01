

عاجل.. آبل ترفع أسعارها في تركيا بنسبة من 40 إلى 50% عاجل.. آبل ترفع أسعارها في تركيا بنسبة من 40 إلى 50%

رفعت شركة آبل أسعارها في تركيا بزيادة تتراوح بين 40 إلى 50% على جميع منتجاتها قبل العام الجديد وخاصة أسعار الهواتف المحمولة.



ونتيجة لهذه الزيادة سيتم بيع أرخص هاتف وهو Apple iPhone SE بسعر 10 آلاف و499 ليرة تركية، كما سيصبح سعر أغلى نسخة من إصداراتها للهواتف iPhone Pro Max بين 28 ألف و999 ليرة إلى 41 ألف و999 ليرة.



وكانت آبل قد رفعت أسعارها في تركيا في شهر نوفمبر الماضي بمقدار 30%، عقب ارتفاع سعر الدولار من 9 ليرة إلى 12 ليرة تركية، وواصل الدولار ارتفاعه خلال الأسبوعين الماضيين ليقفز من 12 إلى 17 ليرة، مما جعل الشركة ترقع أسعارها رداية من 18 ديسمبر.

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الجدير بالذكر أنه بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، سجل سعر الليرة التركية مستوى أقل من الجنيه المصري لأول مرة على الإطلاق، ليحقق الجنيه المصري 0.99 ليرة تركية، أي أكبر من الليرة بـ1%.وتتعرض السوق التركية لهزة قوية على وقع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأميركي، إلى أكثر من النصف هذا العام، نتيجة خطة أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض، وذلك على الرغم من الانتقادات الشديدة من الاقتصاديين والمعارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.