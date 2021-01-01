رفعت شركة آبل أسعارها في تركيا بزيادة تتراوح بين 40 إلى 50% على جميع منتجاتها قبل العام الجديد وخاصة أسعار الهواتف المحمولة.
ونتيجة لهذه الزيادة سيتم بيع أرخص هاتف وهو Apple iPhone SE بسعر 10 آلاف و499 ليرة تركية، كما سيصبح سعر أغلى نسخة من إصداراتها للهواتف iPhone Pro Max بين 28 ألف و999 ليرة إلى 41 ألف و999 ليرة.
وكانت آبل قد رفعت أسعارها في تركيا في شهر نوفمبر الماضي بمقدار 30%، عقب ارتفاع سعر الدولار من 9 ليرة إلى 12 ليرة تركية، وواصل الدولار ارتفاعه خلال الأسبوعين الماضيين ليقفز من 12 إلى 17 ليرة، مما جعل الشركة ترقع أسعارها رداية من 18 ديسمبر.
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التعليقات على عاجل.. آبل ترفع أسعارها في تركيا بنسبة من 40 إلى 50%
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