خلال مؤتمر الإعلان، عن الهاتف Honor X30، أعلنت شركة هواوي أيضا، عن الهاتف Honor Play 30 Plus، بمعالج أقل، ولكنه ما زال، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه يضم، مواصفات أخرى جيدة للغاية، مقارنة بسعره الذي يبدأ من، 173 دولارا، حيث يضم شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع بقوة عالية، وما يصل إلى 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف، Honor Play 30 Plus.
مواصفات هاتف هونور بلاي 30 بلس
هذا الهاتف الجديد، يضم شاشة IPS LCD، بحجم 6.74 بوصة، وبجودة HD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، والشاشة تحتوي على ثقب بشكل النوتش، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Honor Play 30 Plus، يضم كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل الهاتف هونور بلاي 30 بلس، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة Mali-G57 MC2، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 أو 6 أو 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هاتف Honor Play 30 Plus، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم Magic UI 5.0، ولكنه لا يدعم خدمات Google Play Services.
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