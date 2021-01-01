

لاند روفر تكشف عن فئة الـ SV لطراز رينج روفر 2023 لاند روفر تكشف عن فئة الـ SV لطراز رينج روفر 2023

كشفت شركة لاند روفر عن فئة تجهيز جديدة ستقدمها في طرازها رينج روفر موديل 2023 وهو فئة الـ SV التي تقدم 1.6 مليون نمط تخصيص مختلف حسب طلب العميل ويمكن تغيير الألوان ومجموعة النقل وشكل المقصورة الداخلية بناء على رغبات المشتري.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، فئة التخصيص الجديدة تلائم عدد كبير من العملاء الذين يسعون إلى اختيار سيارة مختلفة وفريدة من نوعها لا تشبه السيارات الأخرى، إذ أنها فئة تستهوي محبي الاختلاف والتألق على الطريق حيث تقدم، كما تزعم لاند روفر 1.6 مليون تكوين مختلف سواء للمظهر الخارجي أو الكابينة الداخلية تتوفر رينج روفر إس في موديل 2023 في شكلي قاعدة العجلات القصيرة والطويلة حسب الاختيار أيضا، وستكون متاحة للطلب ابتداءً من أوائل عام 2022.



بشكل مبدئي المعروف حتى الآن أن رينج روفر SV تتميز بشبكة هوائية أمامية ومصدات معاد تصميمها مقارنة فئات تجهيز SE و HSE و Autobiography ، بالإضافة إلى شارة SV الخزفية المميزة. تقدم سبعة خيارات مختلفة للعجلات و 14 لونًا بالإضافة إلى الألوان القياسية. يمكن للعميل طلب عمل طلاء مخصص بدرجة لون خاصة له مقابل تكلفة إضافية.

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بالنسبة للكابينة الداخلية، سيكون لدي العميل عدد من اختيارات مواد التنجيد الجلدية المختلفة مع إمكانية اختيار نوع من الأقمشة حسب الطلب أيضا، ناقل الحركة والعديد من المقابض الأخرى داخل المقصورة من السيراميك، مع توافر اختيارات متعددة من أنواع الخشب المختلفة. هناك نوعان مختلفان من "السمات" أو الـ themes للمقصورة الداخلية تتضمن إما serenity أو intrepid.تأتي رينج روفر SV بشكل قياسي مع محرك V8 سعة 4.4 لتر مزدوج التوربيني يزأر بقوة 523 حصان من بي ام دبليو. لم تعلن حتى رينج روفر بعد عن سعر فئة الـSV ، ولكن على الأرجح ستكون في حدود الـ 200 ألف دولار ستكون متاحة للطلب بدءًا من أوائل عام 2022.