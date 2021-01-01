لاند روفر تكشف عن فئة الـ SV لطراز رينج روفر 2023

كشفت شركة لاند روفر عن فئة تجهيز جديدة ستقدمها في طرازها رينج روفر موديل 2023 وهو فئة الـ SV التي تقدم 1.6 مليون نمط تخصيص مختلف حسب طلب العميل ويمكن تغيير الألوان ومجموعة النقل وشكل المقصورة الداخلية بناء على رغبات المشتري.
وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، فئة التخصيص الجديدة تلائم عدد كبير من العملاء الذين يسعون إلى اختيار سيارة مختلفة وفريدة من نوعها لا تشبه السيارات الأخرى، إذ أنها فئة تستهوي محبي الاختلاف والتألق على الطريق حيث تقدم، كما تزعم لاند روفر 1.6 مليون تكوين مختلف سواء للمظهر الخارجي أو الكابينة الداخلية تتوفر رينج روفر إس في موديل 2023 في شكلي قاعدة العجلات القصيرة والطويلة حسب الاختيار أيضا، وستكون متاحة للطلب ابتداءً من أوائل عام 2022.
بشكل مبدئي المعروف حتى الآن أن رينج روفر SV تتميز بشبكة هوائية أمامية ومصدات معاد تصميمها مقارنة فئات تجهيز SE و HSE و Autobiography ، بالإضافة إلى شارة SV الخزفية المميزة. تقدم سبعة خيارات مختلفة للعجلات و 14 لونًا بالإضافة إلى الألوان القياسية. يمكن للعميل طلب عمل طلاء مخصص بدرجة لون خاصة له مقابل تكلفة إضافية.
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