

باستثمار 5 مليارات دولار.. ريفيان: مصنع جديد لصناعة المركبات الكهربائية 2022 باستثمار 5 مليارات دولار.. ريفيان: مصنع جديد لصناعة المركبات الكهربائية 2022

تخطط شركة ريفيان الناشئة لمزيد من التوسعات، مع ضخ 5 مليارات دولار لإقامة منشأة صناعية جديدة بولاية جورجيا تكون مخصصة لإنتاج المركبات الكهربائية مع التوسع في تشكيلة منتجاتها التي تقدمها، للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.



ووفقًا لموقع "موتور ترند" المتخصص في أخبار السيارات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان، "آر جيه سكارينج"، أن المصنع الجديد سيقع على بعد حوالي 30 ميلاً شرق أتلانتا، وستبدأ الشركة في بنائه وتجهيزه بحلول صيف 2022 مع التخطيط لبيع أول وحدات مُصنعة من خلاله بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن يضم المصنع الجديد 7500 موظف وعامل من مختلف الفئات والتخصصات وخطوط إنتاج طرازات ريفيان R2 صغيرة الحجم الكهربائية.



وأضاف أن المصنع سيبني حوالي 400 ألف مركبة كهربائية سنويًا، وستضيف شركة ريفيان إنتاج خلايا البطاريات إلى خطوط الإنتاج بالموقع بعد وقت قصير من تدشينه رسميا والبدء في صناعة السيارات.

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قال سكارينج للمستثمرين خلال اجتماع مع المساهمين والمستثمرين في العلامة التجارية الأمريكية الواعدة خلال مناقشة أرباح الربع الثالث من 2021، أن إنتاج البطاريات ستزداد وتيرته في السنوات اللاحقة من بدء التشغيل.فيما أكد سكارينج أن ريفيان تتبع نهجًا ثلاثي الأبعاد للوصول إلى مصادر كافية لبطاريات، مركباتها ويتم اتباعها جميعًا بشكل متوازٍ. وهي تشمل شركة سامسونج، التي تدخل معها في شراكة استثمارية طويلة الأمد، والتعاون والمشاركة مع التي رفضت الإعلان عن أسمائهم كما أنها تتحكم في تصنيع خلايا البطاريات من خلال التصنيع داخل الشركة أيضا وبالتالي الـ 3 مصادر تضمن استمرار خطوط الإنتاج في العمل.في السياق ذاته، يعمل مصنع ريفيان بشكل طبيعي في ولاية إلينوي مع الحرص على تكثيف ساعات العمل والانتهاء من إنتاج أكبر عدد من الوحدات في مدة زمنية قصيرة لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء. يوجد حتى الآن 71000 طلب حجز مسبق لطراز ريفيان R1 من السيارات الكهربائية.من المفترض أن ينتج مصنع إلينوي سنويا 150 ألف مركبة لكن ريفيان تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية على قدر المستطاع من خلال زيادة الإنتاج السنوي ليبلغ إجمالي 200 ألف وحدة بحلول عام 2023. وهذا من شأنه أن يفسح المجال لتصنيع سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات ذات صفين من فئة ريفيان R1X لمنافسة جيب رانجلر و بورشه كايين.قامت شركة ريفيان حتى الآن ببناء 652 مركبة ريفيان R1 حتى الآن ، تم تسليم 386 وحدة للعملاء، معظمهم لم يمتلك أبدا أي مركبة كهربائية من قبل كما يقول سكارينج، فيما أكد إنه بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص أشباه الموصلات، انخفض ​​إجمالي الإنتاج في عام 2021 "بضع مئات" من المركبات عن الهدف البالغ 1200 مركبة.