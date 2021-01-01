«تويوتا» تغمر الأسواق بالسيارات الكهربائية خلال الـ10 سنوات المقبلة (تفاصيل)

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صورة الخبر: «تويوتا» تغمر الأسواق بالسيارات الكهربائية خلال الـ10 سنوات المقبلة (تفاصيل)
«تويوتا» تغمر الأسواق بالسيارات الكهربائية خلال الـ10 سنوات المقبلة (تفاصيل)

أعلنت تويوتا والشركة التابعة لها «لكزس»، الأسبوع الجاري، عن قائمة من السيارات الكهربائية الجديدة بالكامل التي يُزعم أنها ستصل خلال العقد المقبل.

استعرضت الشركة 15 سيارة كهربائية، بما في ذلك السيارات الرياضية ذات البابين وشاحنة «البيك أب»، وأكثر من ذلك، والتي يمكن أن تصبح صناعات مستقبلية، وفقًا للموقع الإخباري المتخصص في السيارت «motor1».

وإحدى تلك السيارات الذي ستطرح قريبًا «Micro Box»، وهي عبارة عن سيارة صغير الحجم وفي شكل مربع.

يبدو أن السيارة «Micro Box» مناسبة تمامًا للبيئة الحضرية حيث تكون السرعات المنخفضة والمساحات المدمجة شائعة، لكن لم تكشف «تويتا» الكثير من المعلومات عن السيارة ضئيلة الحجم أو الموديلات الأخرى التي ترغب الشركة إطلاقها.

في المقابل، تخطط «تويوتا» لإطلاق 30 سيارة كهربائية بحلول عام 2030، كما لدي «تويوتا ولكزس» أهدافًا طموحة أيضًا.

إذ تريد «لكزس» أن تصبح كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة والصين وأوروبا بحلول عام 2030، كهدف نهائي لتصبح علامة تجارية عالمية للسيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

تستثمر «تويوتا» 70 مليار دولار في جهود الكهربة، بهدف تحقيق 3.5 مليون مبيعات سنوية عالمية من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

المصدر: المصرى اليوم

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