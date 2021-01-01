أعلنت كل من AT&T و Verizon و T-Mobile فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستتوقف عن خدمة 3G لوضع كل تركيزها على خدمة 4G (LTE) و 5G العام المقبل.
ووفقا لتقرير موقع ذى صن، قد تتوقف الهواتف القديمة عن العمل في عام 2022 حيث سيتم إيقاف تشغيل شبكات الجيل الثالث.
قد تتوقف أيضًا الأجهزة الأخرى التي تستخدم الجيل الثالث، بما في ذلك بعض أجهزة التنبيه الطبي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأنظمة أمان المنزل عن العمل.
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التعليقات على تقرير يحذر مستخدمى Android.. عشرات الآلاف من الهواتف ستتوقف عن العمل فى 2022
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