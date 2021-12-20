السيسي يوجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة

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صورة الخبر: السيسي يوجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة
السيسي يوجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة الكبرى، بما فيها المناطق العشوائية والتاريخية القديمة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار، الأمر الذي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة لهم.

كما وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير المناطق التاريخية القديمة بالقاهرة لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الجهود المستمرة لتطوير المناطق غير المخططة ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً، وذلك على نحو يوفر كافة السبل لتحسين حياة المواطن.

صورة الخبر: السيسي يوجه بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة

المصدر: جريده المصدر

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