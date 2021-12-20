أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم صرف 85% من مقررات ديسمبر الجاري حتى الآن، ووفقاً لتقارير شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، لافتة إلى استمرار 1500 مخزن على مستوى الجمهورية في صرف 9 آلاف طن يومياً من السلع الأساسية إلى المنافذ، لصرفها على البطاقات التموينية.
حيث تقوم مخازن الجملة التابعة للعامة والمصرية بصرف 4000 طن من السكر يوميا، و3000 طن من الزيت ، بالإضافة إلى 2000 طن من الأرز والمكرونة يوميا ، علاوة على باقي سلع المنظومة والبالغ عددها 32 سلعة حتي الآن، تشتمل على السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر، بالإضافة إلى أنواع أخري من السلع الأكثر احتياجا للاسرة المصرية ، و انواع مختلفة من البسكويت.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف سلعة السكر بسعر 8.5 جنيها على البطاقة التموينية، والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، والزيت بسعر 25 جنيها للتر ، و20 جنيها للزجاجة الـ 800 ملي.
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التعليقات على «التموين»: صرف 85% من مقررات ديسمبر
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