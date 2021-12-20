

«التموين»: صرف 85% من مقررات ديسمبر «التموين»: صرف 85% من مقررات ديسمبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم صرف 85% من مقررات ديسمبر الجاري حتى الآن، ووفقاً لتقارير شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، لافتة إلى استمرار 1500 مخزن على مستوى الجمهورية في صرف 9 آلاف طن يومياً من السلع الأساسية إلى المنافذ، لصرفها على البطاقات التموينية.



حيث تقوم مخازن الجملة التابعة للعامة والمصرية بصرف 4000 طن من السكر يوميا، و3000 طن من الزيت ، بالإضافة إلى 2000 طن من الأرز والمكرونة يوميا ، علاوة على باقي سلع المنظومة والبالغ عددها 32 سلعة حتي الآن، تشتمل على السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر، بالإضافة إلى أنواع أخري من السلع الأكثر احتياجا للاسرة المصرية ، و انواع مختلفة من البسكويت.



وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف سلعة السكر بسعر 8.5 جنيها على البطاقة التموينية، والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، والزيت بسعر 25 جنيها للتر ، و20 جنيها للزجاجة الـ 800 ملي.

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وحذرت وزارة التموين، المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ ( جمعيتي وبقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية) من عقوبة غلق المنفذ خلال مواعيد العمل الرسمية، وشددت على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بتنظيم صرف الحصص التموينية، والأسعار المحددة.وخاصة الإلتزام بالتوجيه رقم 24 بشأن تنظيم صرف المقررات التموينية، والحصص المقررة لكل فرد من السلع الأساسية على بطاقة التموين ، والتي تصرف للمواطن اختياريا وفقا لرغبته، حيث يحق لكل بطاقة تموينية الحصول على 2 كيلو سكر وزجاجة زيت لكل فرد مقيد بالبطاقة،وكيلو أرز للبطاقة الأقل من 4 أفراد ، لتزيد إلى 2 كيلو لكل بطاقة 4 أفراد فأكثر.وتدعم الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، سلع المقررات لمستفيدي البطاقات التموينية بقيمة 3 مليار جنيه شهريا، حيث يحصل كل مستفيد على سلع مجانية بقيمة 50 جنيها شهريا على البطاقة التموينية حتى الفراد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس وما يليه على 25 جنيها .