

5 طرق تمكنك من إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي 5 طرق تمكنك من إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي

يتمثل النظام الغذائي الصحي في تناول الأطعمة المفيدة للجسم والابتعاد عن الطعام السيئ، مما يؤدي إلى الحصول على الوزن المثالي كما يقلل خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل: أمراض القلب، ومرض السكري.



ويقول بعض الخبراء، إن الكثيرون يفتروض أن اتباع نظام غذائي هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الكيلوجرامات، لكن ذلك ليس صحيحا بالمرة.



وعلى عكس هذا الاعتقاد الشائع، ليس من الضروري أن تمر بهذه الصعوبات بداية من تقييد عدد السعرات الحرارية، وإضافة أطعمة خفيفة إلى نظامك الغذائي وتجويع نفسك، حتى تتمكن من خسارة الوزن.

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ويقول الخبراء إن الأكل النظيف والصحي هو المبدأ الأساسي لخسارة الكيلوجرامات الزائدة، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".وهناك 5 طرق يمكنك من خلالها إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي:الصيام المتقطعالصيام المتقطع ليس اتجاها غذائيا، بل هو نمط أكل. إنها خطة غذائية يجب على المرء أن يأكل فيها وفقا لإيقاع الساعة البيولوجية. يمكن أن يساعد الصيام في شفاء جسمك، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك تسريع عملية إنقاص الوزن. في هذا لا يتعين عليك التقيد بأي مجموعة غذائية، فقط تناول الطعام في الوقت المحدد.تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائيةالخطوة الأولى لفقدان الوزن هي تضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ويمتلئ الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومحتوى الدهون غير الصحي.ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات أيضا في إدارة مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري ومشاكل القلب.تنجب الأطعمة المصنعةيعد تضمين الأطعمة غير المرغوب فيها والأطعمة المصنعة بشكل كبير في النظام الغذائي السبب الرئيسي لزيادة الوزن.وعندما تخطط لخسارة الوزن فأنت بحاجة إلى إزالة مجموعات الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية من نظامك الغذائي، حيث تسهم في زيادة الوزن ومشاكل القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكلى.تجنب السكرلا يحتوي السكر على شيء سوى سعرات حرارية، ولا يحوي أي مغذيات ولا يدعم نظامك الداخلي بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تناول السكر يضر بالصحة أكثر من نفعه. يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والسرطان، بل ويجعلك تبدو أكبر سنا، لذلك عليك التخلص منه واختيار بدائل صحية مثل العسل دون أن تبالغ أيضا في استخدامها.أضف الدهون الجيدةيخشى معظم الناس إضافة الدهون إلى نظامهم الغذائي بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الوزن. لا تؤدي الدهون إلى زيادة الوزن إذا قمت بإضافة دهون صحية إلى نظامك الغذائي. الدهون ضرورية مثل المغذيات الكبيرة الأخرى مثل الكربوهيدرات والبروتينات، فهي تساعد على إبقائنا أكثر دفئا، وتعزز المناعة وتحسن حالة البشرة ، كما أنها تجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، وتسمى هذه الدهون بالدهون غير المشبعة، وهي موجودة بما في ذلك في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا، والمكسرات مثل اللوز والفستق والجوز، وكذلك في الأفوكادو.