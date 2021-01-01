الإمارات: إلغاء الرقابة على مشاهدة الأفلام السينمائية.. وإضافة تصنيف "+21"

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الإمارات: إلغاء الرقابة على مشاهدة الأفلام السينمائية.. وإضافة تصنيف "+21"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات إلغاء الرقابة على الأفلام من خلال تصنيفات تنبيه المشاهدين على حسب الفئات العمرية، فيما أدرجت تصنيف "+21".

في تغريدة عبر تويتر، قال مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، الأحد، إنه أدرج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية.

وأوضح المكتب أنه "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

المصدر: CNN بالعربية

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