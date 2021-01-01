

في 1950.. «لوسي مانوكيا» أجمل فتاة بين محافظات مصر في 1950.. «لوسي مانوكيا» أجمل فتاة بين محافظات مصر

في واحدة من أبرز مسابقات الجمال التي كانت تحتضنها مصر، ظهرت مسابقة «عروس البحر» في عام 1950 والتي كانت تجرى للمنافسة بين 24 محافظة مصرية وقتها.



وخلال تلك النسخة من المسابقة والتي نشرت عنها جريدة أخبار اليوم في 9 سبتمبر 1950، فزت «لوسي مانوكيا» بلقب عروس البحر، خلال الحفل الذي أقيم في سان استيفانو بمحافظة الإسكندرية.



أما لجنة التحكيم التي تولت الاختيار من المشاركات في المسابقة كل من مدام جلاء باشا، والآنسة عطية كريمة الدكتور النقيب باشا، والفنان سعيد بك.

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وقد شاركت في حفل الذي أقيم في سان استيفانو 24 فتاة حضرن من مختلفة محافظات مصر، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 سنة ، وتبارين لتفز واحدة منهن بلقب عروس البحر 1950.ولقب ملكة جمال مصر كانت مسابقة شبه سنوية لاختيار ملكة جمال وطنية؛ حيث تؤهل مندوبين إلى مسابقات الجمال الدولية، وأول مسابقة لملكة جمال مصر أقيمت في عام 1929.وعلى مدار السنوات الأولى، عُقدت أول مسابقة للجمال في مصر عام 1927 في كازينو سان ستيفانو وقد حصلت يولاند كسار على لقب أجمل فتاة في مصر؛ إذ أن مصطلح ملكة جمال مصر لم يكن مستخدمًا بسبب وجود ملكة فعلية آنذاك.أما في عام 1934 فقد فازت شارلوت واصف بالمسابقة ثم توجت كملكة جمال للكون في بروكسيل عام 1935، بينما الفائزة الوحيدة التي جمعت بين لقبي ملكة جمال مصر وملكة جمال العالم هي أنتيجون كوستان وقد حصلت على الأول عام 1953 والثاني عام 1954.وفي عام 1954 حصلت على لقب ملكة جمال مصر يولاندا كريستينا جيجليوتي والتي عُرفت فيما بعد من خلال مسيرتها في السينما والغناء باسم داليدا.