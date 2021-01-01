تعرف على كيفية صنع الشوكولاتة الساخنة

الشوكولاتة الساخنة
الشوكولاتة الساخنة هي المشروب الشتوي المثالي تعرفي على كيفية صنع الشوكولاتة الساخنة فهو المشروب المفضل للعائلة خاصة في فصل الشتاء، وإليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه..
المكونات :
الحليب أو القشدة
حليب الشوفان
فول الصويا
حليب جوز الهند
مكونات المشروب …
- السكر الأبيض يجعل نكهة الشوكولاتة تتألق ، ولكن للحصول على نكهة الكراميل ، جربي السكر البني ، أو العسل ، الذي يمتزج جيدًا مع الشوكولاتة الداكنة.
-مسحوق الكاكاو غير المحلى: اختاري أي من أنواع الكاكاو ما تفضليه! فقط تأكدي من أنه غير محلاة.
-مستخلص الفانيليا: تستكمل الفانيليا نكهة الشوكولاتة إذا كنت تفضلين نكهة مختلفة فقط جربي مستخلص اللوز أو النعناع.
-رقائق الشوكولاتة شبه الحلوة
الطريقة:
1-يُسكب الماء في قدر صغيرة اخفقي مسحوق الكاكاو والسكر حتي يذوب السكر ويمتزج الكاكاو بالسكر ويصبح مكرمل.
2-خففي النار مع إضافة الحليب. اتركي الحليب حتى يسخن ولكن لا يغلي.
3-اخلطي رقائق الشوكولاتة واستمري في الخفق حتى تذوب رقائق الشوكولاتة ويصبح المزيج ناعمًا.
4- أضيفي خلاصة الفانيليا ثم ارفعي القدر.
5-أسكبي الخليط في الأكواب مع أضافة المارشميلو
6-استخدم الحليب كامل الدسم للحصول على أفضل نكهة.
ما هي أفضل طريقة لتخزين الشوكولاتة الساخنة؟
إذا كان لديك بقايا أو ترغبين في عمل المزيد لاحقًا ، فاحفظه في مرطبان محكم الإغلاق بغطاء في الثلاجة. يمكنك إعادة التسخين على النارأو في الميكروويف.
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