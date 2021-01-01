الأزرق والأحمر.. أبرز أشكال وألوان موضة شتاء 2022



ألوان موضة شتاء ألوان موضة شتاء

تختلف موضة شتاء 2022، فهي تجمع هذا العام ما بين البنطلونات الواسعة والمعاطف المنفوخة، وتتميز موضة ملابس شتاء 2022 للنساء والبنات بألوان جذابة، مثل اللون الأحمر والأخضر والأزرق واللبني .



ولكن من المهم اختيار ملابس شتاء 2022 التي تساعد على التدفئة وتناسب ذوقك، وتتناسب مع شكل جسمك مما تعمل على إبراز جمالك.





كما أن اللون الأخضر والأحمر من الألوان التي تسيطر على احتفالات الكريسماس في شتاء 2022، حيث يمكن ارتداؤه خلال فترة النهار في الملابس الكاجوال وأيضا في فترة المساء من خلال الفساتين المبهجة بكل درجات اللون الأخضر.كما تتميز موضة شتاء 2022 بارتداء الجاكيت والبالطو ذات النقوش المختلفة والمميزة أو بلوزة شتوية عليها نقوشات مثل النقوش الموجودة على بعض الحيوانات مثل الفهد المنقط أو الحمار الوحشي، ويمكن أن تتواجد هذه النقوشات أيضا في أنواع من الجواكت والبناطيل أو الجيب.







