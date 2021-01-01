طريقة عمل أكواب التشيز كيك بدون فرن



أكواب التشيز كيك أكواب التشيز كيك

تعد أكواب التشيز كيك وجبة خفيفة للحلوى الكلاسيكية التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية والدهون ، وهي مصنوعة من نسبة أقل من اللبن والزبادي اليوناني والفراولة الطازجة.



يستغرق إعدادها 20 دقيقة وهي مثالية في أي وقت من السنة، إليك المقادير وطريقة التحضير وفقا لموقع "delish".



المكونات :

قد يعجبك أيضا...

بسكويت وزبدة وسكر بني فاتح.جبن كامل الدسمالزبادي اليوناني لتشيز كيك صحيةويمكنك التقليل من البروتين فقط باستخدام الزبادي اليوناني كامل الدسم لهذه الوصفة ويحتوي على كمية أقل من الماء واستخدمي العسل لتحلية هذه الحلويات بشكل طبيعي ويمكنك أيضًا استخدام شراب القيقب.يُضاف عصير الليمون الطازج مذاقا لذيذا استخدمي العصير الطازج بدلاً من العصير المعبأ.كما يمكنك أيضًا استخدام فواكه أخرى مثل التوت الأزرق أو الموز ويمكنك أيضًا الاستمتاع بهذه التشيز كيك دون أي طبقة فواكه.الطريقة:أطحني البسكويت والزبدة والسكر البني الفاتح في محضر الطعام. بعد ذلك ، يمكنك البدء في وضع طبقة من البسكويت المطحون في البرطمانات أو الأكواب التي ستستخدمها واضغطي عليها بملعقة.ضعي مكونات حشوة التشيز كيك (الجبن الكريمي، الزبادي، العسل، الملح، عصير الليمون في محضر الطعام او بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج جيدًا.ضعي فوق طبقة البسكويت حشوة التشيز كيك وضعيها في الثلاجة.ضعي فوقها الفراولة الطازجة للتقديم.احتفظي بها مغطاة في الثلاجة بغلاف بلاستيكي.لماذا استخدام الزبادي اليوناني أفضل في تشيز كيك؟يعطي الزبادي اليوناني للجبن الجاهز نكهة خفيفة وهو بديل صحي رائع للقشدة الحامضة. كما أنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين ويحتوي على البروبيوتيك.