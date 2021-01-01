لوقف تساقط الشعر في لمح البصر.. 3 حيل جربيها بنفسك



لوقف تساقط الشعر لوقف تساقط الشعر



إذا كنت ممن يعانون من تساقط الشعر وتريدين إطالته سريعا إليك 3 وصفات سحرية مجربة لإطالة الشعر جربيها بنفسك فهى تخلصك من كافة مشاكل الشعر وإليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.







1. وصفة الثوم والزنجبيل لنمو الشعر

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تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من قشرة الرأس تم استخدامه تقليديا لمنع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر .سوف تحتاج2 سم من الزنجبيل8 فصوص ثوم1/2 كوب زيتطريقة تطبيق الوصفة1- اسحقي الثوم والزنجبيل أو ضعيهما في الخلاط للحصول على خليط متجانس.2- سخني الزيت في مقلاة وأضيفي الثوم والزنجبيل إليه اتركيه لدقائق ثم أطفئ النار.3- بمجرد أن يبرد الزيت ، قم بتصفيته وخذي ملعقتين كبيرتين من الزيت في وعاء وابدئي في تدليك فروة رأسك برفق.4-بعد 15 دقيقة من التدليك ، غطي شعرك بالزيت واتركيه لمدة 30 دقيقة5-قومي بغسل شعرك بالشامبوماهو اضطراب نتف الشعر؟ الأعراض والأسبابحكم زرع الشعر وتأثيره على الوضوء والغسل.. دار الإفتاء توضح2. وصفة البصل والثوم والقرفة لنمو الشعريمكن أن يساعد عصير البصل في تحفيز نمو الشعر . أظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن تحفز نمو الشعر وتزيد من حجم بصيلات الشعر . ويكرر هذا العلاج كل يوم لمدة أسبوع.سوف تحتاجين1 بصلة صغيرة3 فصوص ثوم1 عود قرفة2 كوب ماءطريقة تطبيق الوصفة1-اغلي المكونات في كوبين من الماء لمدة 15 دقيقة.2-دعي المحلول يبرد صفيه3-اسكبي السائل على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة.4-اشطفيه بالماء الفاتر / البارد.3-وصفة الثوم وزيت النعناع لنمو الشعرسوف تحتاجين15 فص ثوم10 قطرات من زيت النعناع العطريطريقة تطبيق الوصفة1-اخلطي الثوم للحصول على عجينة ناعمة.2أضيفي معجون الثوم إلى زجاجة شامبو معتدل وأضف 10 قطرات من زيت النعناع إلى المزيج للحصول على العطر.3-استخدمي هذا الشامبو لغسل شعرك.ملحوظة : يمكن أن يسبب الثوم حروقًا عند وضعه على الجلد أو فروة الرأس. ومن ثم ، تحدث إلى طبيبك قبل دمجه في روتين العناية بشعرك.يمكنك اضافة الثوم لأي زيت للشعر مثل زيت جوز الهند او زيت الزيتون واتركيه على شعرك طوال الليل. لكن لا ينصح بترك الثوم النيئ على شعرك بين عشية وضحاها.ما هي الآثار الجانبية لاستخدام الثوم للشعر؟الاستهلاك المفرط للثوم يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية . تتوفر أبحاث محدودة حول الآثار الجانبية للثوم على الشعر. ولكن ، تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص ذوي البشرة الحساسة يجب أن يتجنبوا فرك معجون الثوم الخام مباشرة على فروة رأسهم لأنه يمكن أن يسبب تهيجًا في بعض الأحيان.