كيفية حماية العين من أتربة الشتاء ..طبيب يوضح

آخر الأخبارالصحة والجمال › كيفية حماية العين من أتربة الشتاء ..طبيب يوضح

صورة الخبر: حماية العين من أتربة الشتاء
حماية العين من أتربة الشتاء



يعاني العديد من الأشخاص من الأتربة الخاصة بفصل الشتاء خاصة مرضى الحساسية والعديد من المشكلات الصحية الخاصة بصحة العينين لذا يوجه الدكتور معتصم مسالمة المزيد من النصائح لحمايتها في فصل الشتاء سواء للكبار أو الصغار .

يقول الدكتور معتصم مسالمة طبيب العيون، استخدام النظارات الشمسية المزودة بعدسات الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية مهم للغاية لكي لا يتم المعاناة من الاحمرار أو الحكة، مؤكدا أن إجراء فحص دوري للعيون مع بداية الخريف أمر هام أيضا .

واضاف معتصم أن ارتداء العدسات اللاصقة دون العناية بها واستخدام المحلول المخصص لها أمر يعرض عينيك للتلف أو جفاف العيون، مشيرا إلي غسل العيون بشكل متكرر بالماء الدافىء أمر هام خاصة مع وجود الأتربة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيفية حماية العين من أتربة الشتاء ..طبيب يوضح

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1813

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager