يعاني العديد من الأشخاص من الأتربة الخاصة بفصل الشتاء خاصة مرضى الحساسية والعديد من المشكلات الصحية الخاصة بصحة العينين لذا يوجه الدكتور معتصم مسالمة المزيد من النصائح لحمايتها في فصل الشتاء سواء للكبار أو الصغار .
يقول الدكتور معتصم مسالمة طبيب العيون، استخدام النظارات الشمسية المزودة بعدسات الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية مهم للغاية لكي لا يتم المعاناة من الاحمرار أو الحكة، مؤكدا أن إجراء فحص دوري للعيون مع بداية الخريف أمر هام أيضا .
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التعليقات على كيفية حماية العين من أتربة الشتاء ..طبيب يوضح
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