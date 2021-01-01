كيفية حماية العين من أتربة الشتاء ..طبيب يوضح



حماية العين من أتربة الشتاء حماية العين من أتربة الشتاء





يعاني العديد من الأشخاص من الأتربة الخاصة بفصل الشتاء خاصة مرضى الحساسية والعديد من المشكلات الصحية الخاصة بصحة العينين لذا يوجه الدكتور معتصم مسالمة المزيد من النصائح لحمايتها في فصل الشتاء سواء للكبار أو الصغار .



يقول الدكتور معتصم مسالمة طبيب العيون، استخدام النظارات الشمسية المزودة بعدسات الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية مهم للغاية لكي لا يتم المعاناة من الاحمرار أو الحكة، مؤكدا أن إجراء فحص دوري للعيون مع بداية الخريف أمر هام أيضا .

قد يعجبك أيضا...

واضاف معتصم أن ارتداء العدسات اللاصقة دون العناية بها واستخدام المحلول المخصص لها أمر يعرض عينيك للتلف أو جفاف العيون، مشيرا إلي غسل العيون بشكل متكرر بالماء الدافىء أمر هام خاصة مع وجود الأتربة.