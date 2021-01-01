لكبار السن .. أهم الأطعمة التي تغنيك عن تناول الأدوية

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الأدوية



الفيتامينات والمعادن نوعان من أنواع العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها جسمك للبقاء على قيد الحياة والبقاء بصحة جيدة، وتساعد الفيتامينات جسمك على النمو والعمل بالطريقة التي ينبغي أن يفعلها.

كما يوجد 13 نوعًا من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها كبار السن بشكل خاص - فيتامينات أ ، ج ، د ، هـ ، ك ، وفيتامينات ب (الثيامين ، الريبوفلافين ، النياسين ، حمض البانتوثنيك ، البيوتين ، ب 6 ، ب 12 ، وحمض الفوليك).



للفيتامينات وظائف مختلفة للمساعدة في الحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح، تساعدك بعض الفيتامينات على مقاومة الالتهابات والحفاظ على صحة أعصابك ، بينما قد يساعد البعض الآخر جسمك في الحصول على الطاقة من الطعام أو يساعد على تجلط الدم بشكل صحيح، باتباع الإرشادات الغذائية ، ستحصل على ما يكفي من معظم هذه الفيتامينات من الطعام.

مثل الفيتامينات ، تساعد المعادن أيضًا في أداء وظائف الجسم، المعادن هي العناصر التي تحتاجها أجسامنا لتعمل ويمكن العثور عليها على الأرض وفي الأطعمة.

وتعد الفواكه والخضراوات هي إلى حد بعيد أغنى المصادر الغذائية للبوتاسيوم، الموز والبرقوق والخوخ والبطاطس غنية بالبوتاسيوم بشكل خاص.
ومن خلال مساعدة نفسك على تناول الفاكهة والخضروات في كل وجبة ، يمكنك الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم.

وإذا كنت تفكر في تناول مكملات البوتاسيوم ، فتحدث إلى طبيبك أولاً، مثلما يمكن أن يمثل النقص الشديد في البوتاسيوم مشكلة ، فإن الإفراط في تناول البوتاسيوم يمكن أن يكون خطيرًا جدًا على صحتك.

المصدر: elbalad

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